лукашенку потрібен слушний час, – Костенко сказав, за якої умови білорусь піде у наступ

У білорусі 9 липня помітили колону російської техніки – на машинах були традиційні позначки літери "V". Але чи може зараз лукашенко видати наказ своїй армії йти в наступ на Україну – читайте у статті.

Відповідь на це питання 24 каналу дав кіборг, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він вважає, що ризик наступу білорусі не є надто високим, але виключати цього повністю не варто.

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За його словами, ми повинні сприймати білорусь як ворога та розраховувати на такі ризики, що це може статися.

Він наголосив, що згідно з даними української розвідки, в білорусі відсутні ударні угруповання вздовж кордонів, але військові проводять навчання біля кордонів.

"Наразі їхнє основне завдання – це відтягувати наші війська, щоб ми не могли перекинути їх на інші напрямки", – каже експерт.

Костенко пояснив, що через те, що білорусь також несе загрозу для України, велика кількість наших військ дислокується біля білорусько-українського кордону, щоб, якщо що, стримувати їх.

Наразі загрози вторгнення білоруської армії немає. Але ми повинні їх сприймати як ворога та чекати того, що вони можуть напасти,

– заявив кіборг.

лукашенку потрібен слушний час

На думку Костенка, сам путін чи навіть лукашенко не знають, коли білорусь вступить у війну.

"Глава кремля і вся росія займаються тим, щоб змусити лукашенка вступити у війну. Але я думаю, що лукашенко зможе зробити це в останній момент, коли для цього буде слушний час", – відповів він.

Кіборг вважає, що якщо лукашенко таки вступить у війну, то це буде тоді, коли він побачить, що росія має якісь успіхи та перемагає.

Які цілі може мати білорусь

За його словами, в самих білорусів немає ніяких шансів у війні проти України, але вони цим можуть підсилити російські війська.

білоруська армія розраховує, що, якщо росія переможе, то вони могли б отримати “вінець переможця” і диктувати умови іншим європейським країнам,

– наголосив Костенко.

Він запевняє, що білоруси сумніваються, наскільки стабільною в них буде внутрішньополітична ситуація, якщо вони вступлять у війну проти України.

До слова, в Міноборони України днями заявили, що у росії може бути декілька сценаріїв втягнення білорусі у повномасштабну війну.

У цей же день в Генштабі ЗСУ запевнили, що загроза обстрілів із білорусі зберігається. Згодом додали, що білоруська армія активізувалась та веде розвідку у прикордонних областях.

Відео до теми – у білорусі в бік України їде колона техніки