Росіян багато – це проблема, – військовий сказав, чи готові ЗСУ до нового наступу ворога

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Росія вже мобілізувала 500 тисяч людей. Повномасштабне вторгнення вони починали з угрупування кількістю 200 тисяч військових.

Якщо взяти окремо Бахмут на Донеччині, то росіяни наступають навала за навалою. Про це для 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Якщо влітку і восени ми говорили про вогневий вал, що росіяни розстрілюють з артилерії, скидають бомби з літаків, то зараз ми це називаємо м'ясний вал. Вони наступають натовпом піхоти. Роблять це невеликими групами, щоб не залучати артилерію, бо без сенсу кидати снаряди у групу з восьми людей", – розповів військовий.

Українські військові сильніші

Сазонов не сподівався на таку кількість людей, яку Кремль відправляє на смерть. Військовий зазначив, що росіяни не рахують своїх втрат.

Вони лізуть над трупами, підкопуються під трупами, щоб залізти до наших позицій. Росіян реально багато й це проблема. Проте наші військові, які до того мали звичайні цивільні професії, за місяці війни стали людьми зі справжнім бойовим досвідом. Вони не дають себе вбивати й прекрасно нищать ворога, – розповів військовий.

Він вважає, що російська армія у порівнянні з українською перебуває у різніих вагових категоріях. Крім цього, захисники мають більше ефективного озброєння ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Розвідка знатиме про наступ

За словами військового, основні сили ворог зосередив на Сході країни. Окупанти намагаються загарбати Бахмут, Вугледар, Авдіївку. Ці міста вони рівняють із землею. Сазонов зазначив, що багато росіян є в Криму, але дорогу їм перерізає Дніпро.

"Якщо буде будь-яке серйозне переміщення військ наступального угруповання з Білорусі чи на Запоріжжя, то розвідка це побачить. Є супутники, безпілотники, наші розвідники в тилу ворога", – сказав Сазонов.

Загроза з Білорусі

У мережі поширюють інформацію про ймовірний десант з білоруської території. Сазонов сказав, що сам довго вірив у напад з Білорусі. Проте тепер вважає – ворог у Білорусі не має достатньо ресурсів.

"Там невелика кількість російських військ. Для наступу цього недостатньо. Там є дуже круті армійські спецзагони. Їх 3,5 тисячі. Не перераховуватиму наші підрозділи, які чекають їх на кордоні. Їх зустрінуть і покладуть одразу", – додав Сазонов.

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