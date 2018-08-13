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За добу на Одещині потонули 5 людей, – ДСНС

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На Одещині за добу потонули 5 осіб
На Одещині за добу потонули 5 осіб / Фото з вільних джерел

Лишень за минулу добу, 12 серпня, на Одещині потонули 5 осіб. Двоє із них – на морі в самій Одесі, ще одна людина – у курортній Затоці.

Про це інформує прес-служба ДСНС України в Одеській області.

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В Одесі на 16 станції Фонтану у воді, було виявлено тіло невідомого чоловіка у водолазному костюмі, яке вилучили з води рятувальники Одеської міської ради та передали поліції. Пізніше до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на 8 станції Фонтану у воді теж було виявлено тіло невідомого чоловіка,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, 12 серпня на пляжі бази відпочинку "Золотий Берег 113" у Затоці люди знайшли тіло 67-річного чоловіка. Згодом у Роздільнянському районі у Кучурганському лимані виявили тіло чоловіка  57-річного чоловіка.

"О 23:10 в Ізмаїлі, на 87 кілометрі надано допомогу працівникам поліції по вилученню тіла потопельника з річки Дунай. Причина смерті та анкетні дані загиблого встановлюються", – зазначили у ДСНС.

Додамо, що того ж таки 12 серпня на озері Ялпуг зникли батько та син. Вони ввечері пішли кататися на гумовому човні та не повернулися. Тривають їхні пошуки.

Правила безпеки на воді, які радить ДСНС:– купатися вранці або ввечері, коли відсутня загроза перегрівання на сонці;
– плавати у воді не більше 20-ти хвилин, час перебування у воді слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
– не пірнати у воду після тривалого перебування на сонці;
– не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
– за відсутності належно обладнаного пляжу треба обирати безпечне для купання місце з некрутим схилом та твердим і чистим дном;
– у воду заходити обережно, не поспішаючи, не пірнати в незнайомих місцях;
– не запливати далеко від берега, особливо за буї, з огляду на існування ризику не розрахувати власні сили;
– на надувних матрацах й іграшках треба плавати дуже обережно, адже вітром їх може віднести далеко від берега або накрити хвилею, також із такого матрацу чи іграшки несподівано може вийти повітря, внаслідок чого засіб втратить властивість триматися на воді.

Теги: Новини України Новини Одеси Жертви ДСНС
Джерело: 24 канал
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