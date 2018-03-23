09:42
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
  • понеділок
    3°C -10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Олексій Чибісов

За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях

592
Меморіальне каміння революціонеру Артему
Меморіальне каміння революціонеру Артему / Фото із відкритих джерел

Те, що днями відбувалося в окупованій Горлівці, заслуговує на окремий матеріал.

Для тих, хто не в курсі, 20 березня терористи урочисто відкрили меморіальне каміння революціонеру Артему. Треба віддати належне, "влада" недореспубліки не пропустила день народження свого кумира, який ще у 1918-му фактично започаткував сепаратизм на Донбасі, а також створив бандитську Донецько-Криворізьку республіку за дорученням радянських діячів. Проіснувало це утворення лише місяць, а потім більшовики інтегрували ДКР до Української народної республіки.

Читайте також: Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу

Створювали Донецько- Криворізьку республіку, до речі, так само, як і "ДНР". На якомусь фейковому з'їзді зібралися люмпени, які щось там проголосили. І все, понеслося.

До речі, дуже символічно, що Артем, якого у радянські підручники вписали однією строчкою як засновника чогось міфічного, не мав ніякої влади на території, яку нібито контролював, а через три роки після появи перших "зелених чоловічків", у 1921-му загадково загинув. Розстріляли й інших поплічників революціонера – народних комісарів, які були в "уряді".

Але про це колаборанти, які прокотилися соціальним ліфтом війни, забули. А от у розряд героїв Артема записали.

Навіть пам'ятники тепер йому ставлять, мовби недостатньо того моторошного, що є у Святогорську.

Так от, на соту річницю з Дня народження комуніста бойовики відкрили кам'яну брилу із пам'ятною дошкою урочисто відкрили за участю розжирілого так званого заступника місцевої окупаційної адміністрації Павла Калініченка.

Зігнали школярів, роздали їм прапори із надписами "Оплот Донбасу", та розказали про "величезний вклад Артема у ідеї "ДНР"".

І все б нічого, у загальну концепцію трешу окупованих територій шанування злочинців-сепаратистів вкладається цілком органічно. Але ж нюанс у тому, що каміння, до якого абияк прикрутили дошку із роками життя колаборанта, вже використовували як інший пам’ятник.

Меморіал під назвою "жертвам неоголошеної війни" встановлювали та відкривали біля магазину "Мелодія" у 2014-му, де впали перші снаряди, якими, до речі, обстрілювали місто самі ж терористи.

У наші дні з цього каміння просто зірвали стару дошку та причепили нову, яка виявилася меншою за попередню. І знаєте, який знайшли вихід з положення? Збили кілька облицювальних плит з найближчого будинку та прикрили ними дірку. Така вона "республіка", нічого створити не можуть, тільки користуються старим. Навіть, сумнівні досягнення старих радянських героїв приписують легендарному "народу Донбасу", чиї нащадки, шахтарі з Бурятії, "борються із хунтою".

Читайте також: У Міноборони попередили про появу російської спеціальної техніки на Донбасі

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
сьогодні, 09:10 Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
Настя Сукач 445
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сьогодні, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 592
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 березня, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 3886
22 березня, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 2360
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
22 березня, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 2270
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук