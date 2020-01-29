За кого проголосує найбільше українців на виборах до ВР: результати опитування
Українці розповіли, за яку партію вони б проголосували, якби вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчої неділі. Так, найбільшу підтримку наразі має пропрезидентська партія "Слуга народу". За неї свій би голос віддали 45,4% тих, хто піде на вибори та вже визначився з вибором.
Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова з 17 по 21 січня 2020 року.
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За кого проголосували б українці, якби парламентські вибори відбулися вже найближчої неділі
Відповідно до результатів опитування голоси українців розподілися так:
- "Слуга народу" – 45,4%,
- "Опозиційна платформа – За життя – 13,8%
- "Європейська солідарність" – 12,3%;
- "Батьківщина" – 8,0%;
- "Сила і честь" – 5,2%;
- "Громадянська позиція – 2,9%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,9%;
- "Голос" – 2,5% ;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 2,2%;
- "Свобода" – 1,6%;
- "Опозиційний блок – 0,9%",
- "Національний корпус" – 0,6%;
- "Партія Шарія – 0,5%;
- інші партії – 1,1%.
За кого мають намір проголосувати українці, якби вибори до ВР відбулися вже найближчої неділі / Інформація 24 каналу
Як би голосували у регіонах на виборах до ВР найближчої неділі
У всіх макрорегіонах України безперечним лідером є "Слуга народу" (31,1%, 46,7%, 72,1%, 44,1%). У Західному та Центральному регіонах друге місце посідає "Європейська солідарність" (24,9% і 12,2%), а третє – "Батьківщина" (11,0% і 9,7%). Традиційно на сході та півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя" (28,2% і 10,4%).
За кого найбільше віддали б голосів на виборах до ВР у регіонах
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Під час підрахунку результатів опитування застосовували такий розподіл за регіонами:
- Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;
- Центр – Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;
- Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
- Схід – Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська , Харківська області.
В обох випадках мовиться про уподобання тих українців, які вже визначилися з вибором і мають намір піти на вибори. Загалом було опитано 2 тисячі осіб віком від 18 років. Опитування проводили у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Зауважимо, що на останніх виборах до Верховної Ради "Слуга народу" отримала 43,16% голосів виборців. Таким чином, пропрезидентська партія отримала монобільшість у парламенті – загалом 254 місця.
Як проголосували на виборах до Верховної Ради VIII скликання / Інфографіка 24 каналу