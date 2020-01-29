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      За кого проголосує найбільше українців на виборах до ВР: результати опитування

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      Вибори до Верховної Ради найближчої неділі: українці розповіли, за кого проголосують / Фото з відкритих джерел

      Українці розповіли, за яку партію вони б проголосували, якби вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчої неділі. Так, найбільшу підтримку наразі має пропрезидентська партія "Слуга народу". За неї свій би голос віддали 45,4% тих, хто піде на вибори та вже визначився з вибором.

      Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова з 17 по 21 січня 2020 року.

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      За кого проголосували б українці, якби парламентські вибори відбулися вже найближчої неділі

      Відповідно до результатів опитування голоси українців розподілися так:

      • "Слуга народу" – 45,4%,
      • "Опозиційна платформа – За життя – 13,8%
      • "Європейська солідарність" – 12,3%;
      • "Батьківщина" – 8,0%;
      • "Сила і честь" – 5,2%;
      • "Громадянська позиція – 2,9%;
      • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,9%;
      • "Голос" – 2,5% ;
      • "Українська стратегія Гройсмана" – 2,2%;
      • "Свобода" – 1,6%;
      • "Опозиційний блок – 0,9%",
      • "Національний корпус" – 0,6%;
      • "Партія Шарія – 0,5%;
      • інші партії – 1,1%.

      Вибори, Верховна Рада, парламентські вибори, українці, опитування
      За кого мають намір проголосувати українці, якби вибори до ВР відбулися вже найближчої неділі / Інформація 24 каналу 

      Як би голосували у регіонах на виборах до ВР найближчої неділі

      У всіх макрорегіонах України безперечним лідером є "Слуга народу" (31,1%, 46,7%, 72,1%, 44,1%). У Західному та Центральному регіонах друге місце посідає "Європейська солідарність" (24,9% і 12,2%), а третє – "Батьківщина" (11,0% і 9,7%). Традиційно на сході та півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя" (28,2% і 10,4%). 

      Вибори, Верховна Рада, парламент, регіони, опитування
      За кого найбільше віддали б голосів на виборах до ВР у регіонах 

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      Під час підрахунку результатів опитування застосовували такий розподіл за регіонами:

      • Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;
      • Центр – Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;
      • Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
      • Схід – Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська , Харківська області.

      В обох випадках мовиться про уподобання тих українців, які вже визначилися з вибором і мають намір піти на вибори. Загалом було опитано 2 тисячі осіб віком від 18 років. Опитування проводили у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

      Зауважимо, що на останніх виборах до Верховної Ради "Слуга народу" отримала 43,16% голосів виборців. Таким чином, пропрезидентська партія отримала монобільшість у парламенті – загалом 254 місця.

      Вибори, Верховна Рада, 8 скликання, результати
      Як проголосували на виборах до Верховної Ради VIII скликання / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Соціологічне дослідження Слуга народу ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Результати по областях
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