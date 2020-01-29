За кого проголосує найбільше українців на виборах до ВР: результати опитування

Українці розповіли, за яку партію вони б проголосували, якби вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчої неділі. Так, найбільшу підтримку наразі має пропрезидентська партія "Слуга народу". За неї свій би голос віддали 45,4% тих, хто піде на вибори та вже визначився з вибором.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова з 17 по 21 січня 2020 року.

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За кого проголосували б українці, якби парламентські вибори відбулися вже найближчої неділі

Відповідно до результатів опитування голоси українців розподілися так:

"Слуга народу" – 45,4%,

"Опозиційна платформа – За життя – 13,8%

"Європейська солідарність" – 12,3%;

"Батьківщина" – 8,0%;

"Сила і честь" – 5,2%;

"Громадянська позиція – 2,9%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,9%;

"Голос" – 2,5% ;

"Українська стратегія Гройсмана" – 2,2%;

"Свобода" – 1,6%;

"Опозиційний блок – 0,9%",

"Національний корпус" – 0,6%;

"Партія Шарія – 0,5%;

інші партії – 1,1%.



За кого мають намір проголосувати українці, якби вибори до ВР відбулися вже найближчої неділі / Інформація 24 каналу

Як би голосували у регіонах на виборах до ВР найближчої неділі

У всіх макрорегіонах України безперечним лідером є "Слуга народу" (31,1%, 46,7%, 72,1%, 44,1%). У Західному та Центральному регіонах друге місце посідає "Європейська солідарність" (24,9% і 12,2%), а третє – "Батьківщина" (11,0% і 9,7%). Традиційно на сході та півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя" (28,2% і 10,4%).



За кого найбільше віддали б голосів на виборах до ВР у регіонах

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Під час підрахунку результатів опитування застосовували такий розподіл за регіонами:

Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;

– Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр – Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;

– Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

– Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід – Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська , Харківська області.

В обох випадках мовиться про уподобання тих українців, які вже визначилися з вибором і мають намір піти на вибори. Загалом було опитано 2 тисячі осіб віком від 18 років. Опитування проводили у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зауважимо, що на останніх виборах до Верховної Ради "Слуга народу" отримала 43,16% голосів виборців. Таким чином, пропрезидентська партія отримала монобільшість у парламенті – загалом 254 місця.



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