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      За скільки можна купити квартиру у Києві: інфографіка

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      Скільки коштує купити квартиру у Києві?
      Скільки коштує купити квартиру у Києві? / Колаж 24 каналу

      Як змінювались ціни на квартири у Києві від початку року та скільки доведеться викласти за столичну прописку зараз.

      Аналітики OLX дослідили, скільки коштує найбюджетніша квартира у ринку нерухомості столиці, йдеться у блозі компанії.

      Дивіться також: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки

      По скільки зараз квартири у столиці?

      Середня ціна квартир у Києві:

      1-кімнатних – 35000-45000 доларів США;

      2-кімнатних – 50000-70000 доларів США;

      3-кімнатних – 65000-95000 доларів США.

      Дізнайтесь, за скільки в Україні можна придбати власний особняк

      Де у Києві найдешевше і найдорожче житло?

      Найдорожче продають житло в центральному Печерському районі столиці, а найдешевше можна придбати дах над головою у Святошинському та Деснянському районах.

      Бюджетну однокімнатку на Святошині можна знайти навіть за 30 тисяч доларів США, а трикімнатну квартиру на Троєщині можна придбати за рекордно низькою ціною – в середньому 41 тисяча доларів США.

      Для порівняння, 1-кімнатне помешкання на Печерську обійдеться у понад 100 тисяч доларів. Тобто, за ціною однієї квартири в центрі можна придбати одразу три у спальному районі.

      У порівнянні з кінцем минулого року найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Шевченківському (26%), Дніпровському (13%) та Печерському (12%) районах Києва.

      Двокімнатні квартири не змінились в ціні тільки в Шевченківському районі, в усіх інших – пішли догори.

      З початку 2019 року у порівнянні з другою половиною 2018 ціни на квартири в Києві здебільшого зросли: 1-кімнатні подорожчали на 8%, 2-кімнатні – на 4%, а трикімнатні – на 2%.

      ціни на квартири Київ ціни на нерухомість OLX
      Скільки коштує купити квартиру у Києві: інфографіка

      За підсумками травня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становить 24 тисячі гривень.

      Нерухомість 24 писала про те, скільки років треба відкладати гроші звичайному українцеві , аби назбирати на купівлю власної квартири.

      Скільки українцям треба збирати на власне житло: дивіться інфорграфіку 

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Купівля нерухомості Продаж нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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