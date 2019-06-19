За скільки можна купити квартиру у Києві: інфографіка

Як змінювались ціни на квартири у Києві від початку року та скільки доведеться викласти за столичну прописку зараз.

Аналітики OLX дослідили, скільки коштує найбюджетніша квартира у ринку нерухомості столиці, йдеться у блозі компанії.

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По скільки зараз квартири у столиці?

Середня ціна квартир у Києві:

1-кімнатних – 35000-45000 доларів США;

2-кімнатних – 50000-70000 доларів США;

3-кімнатних – 65000-95000 доларів США.

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Де у Києві найдешевше і найдорожче житло?

Найдорожче продають житло в центральному Печерському районі столиці, а найдешевше можна придбати дах над головою у Святошинському та Деснянському районах.

Бюджетну однокімнатку на Святошині можна знайти навіть за 30 тисяч доларів США, а трикімнатну квартиру на Троєщині можна придбати за рекордно низькою ціною – в середньому 41 тисяча доларів США.

Для порівняння, 1-кімнатне помешкання на Печерську обійдеться у понад 100 тисяч доларів. Тобто, за ціною однієї квартири в центрі можна придбати одразу три у спальному районі.

У порівнянні з кінцем минулого року найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Шевченківському (26%), Дніпровському (13%) та Печерському (12%) районах Києва.

Двокімнатні квартири не змінились в ціні тільки в Шевченківському районі, в усіх інших – пішли догори.

З початку 2019 року у порівнянні з другою половиною 2018 ціни на квартири в Києві здебільшого зросли: 1-кімнатні подорожчали на 8%, 2-кімнатні – на 4%, а трикімнатні – на 2%.



Скільки коштує купити квартиру у Києві: інфографіка

За підсумками травня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становить 24 тисячі гривень.

Нерухомість 24 писала про те, скільки років треба відкладати гроші звичайному українцеві , аби назбирати на купівлю власної квартири.

Скільки українцям треба збирати на власне житло: дивіться інфорграфіку

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