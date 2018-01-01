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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За яких обставин Росія приєднає до себе "ЛДНР": думка експерта

23:08, 1 січня 3491 Читать новость на русском
Путін продовжує шантаж можливим приєднанням ОРДЛО до Росії
Путін продовжує шантаж можливим приєднанням ОРДЛО до Росії / 24 Канал

Кремль показує, що повністю контролює ситуацію на Донбасі, а мир може бути встановлений на наступний день, як тільки Україна погодиться на російський план щодо миротворців. Якщо Україна і Захід не погоджуються, то Москва залишає за собою право контролю над кордоном.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Таким чином, вважає фахівець, Москва підкреслює нерозривність цих територій з РФ. Втім, зазначає Снєгирьов, водночас РФ демонструє бажання ніби повернути окуповані території назад Україні, щоб вийти з-під режиму економічних санкцій.

Так само, за словами експерта, Росія грає на темі легітимізації так званих "Д/ЛНР". Зокрема, представники РФ заявляють, що Росія залишає питання визнання псевдореспублік за їхніми мешканцями.

З іншого боку, в Росії не відкидають того, що у випадку "референдуму" щодо приєднання "Д/ЛНР" до РФ, Москва заявить, що не може не рахуватися з думкою населення, яке усвідомлює, що може бути "вирізане українськими націоналістами". Тобто Росія ніби не визнає "республіки", але залишає за собою право включення їх до складу РФ,
– говорить експерт.

І, як зазначає Снєгирьов, хоча РФ не вигідно приєднувати псевдореспубліки, Москва показує, що альтернатива у неї завжди є, і нехай в Заходу і України болить голова, що вибере Путін з цих варіантів.

Москва хоче тримати нас в постійній напрузі. Така тактика має сенс, коли йдеться про шантаж. Тому Україна має діяти аналогічно, показуючи, що в нас є два варіанти: або ми будуємо новий кордон по лінії розмежування, або розглядатимемо українську модальність введення миротворців. І тоді вже у Путіна болітиме голова,
– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія ніколи не передасть миротворцям ООН контроль над кордоном з окупованим Донбасом. Він зауважив, що за задумом Росії, миротворці ООН повинні "забезпечувати безпеку представників ОБСЄ".

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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