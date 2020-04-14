За яку партію готові голосувати українці сьогодні
Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу". Її готові підтримати 38,1% опитаних українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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За як партії голові голосувати українці на виборах у Раду
- 38,1% – за "Слугу народу";
- 15,4% – за "Європейську солідарність";
- 14,1% – за "Опозиційну платформу – За життя";
- 9,1% – за "Батьківщину".
Рейтинг інших політичних сил – нижчий від 4%. Тих, хто не визначився із вибором, – близько 20%.
Що думають українці про "антиколомойський" закон
- 40% опитаних українців не знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам;
- 27% – щось чули про це;
- 31% – нічого про це не знають;
- половина опитаних підтримують цей закон;
- 17% – проти;
- 32% – не змогли оцінити.
Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, симпатиків партій "Європейська солідарність" та "Голос".
Окрім того, опитані частіше стежать за новинами про ситуацію з коронавірусом, аніж за новинами про політику (72% проти 43%).
Скільки українці виступають за перенесення місцевих виборів
- 56% опитаних підтримують ідею перенесення на грудень місцевих виборів, які мали відбутися в жовтні 2020 року;
- 23% – проти такої ініціативи;
- 21% – не змогли відповісти;
- 43% не проти перенесення виборів до місцевих рад на весну 2021 року;
- третина – проти;
- 24% – не змогли відповісти.
Відносно більше противників перенесення термінів голосування серед симпатиків "Партії Шарія" та "Опозиційна платформа – За життя".
До теми За яких умов місцеві вибори перенесуть: відповідь юриста
Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10 – 12 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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