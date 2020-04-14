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      За яку партію готові голосувати українці сьогодні

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      "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради у квітні 2020 року / Getty Images

      Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу". Її готові підтримати 38,1% опитаних українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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      За як партії голові голосувати українці на виборах у Раду

      • 38,1% – за "Слугу народу";
      • 15,4% – за "Європейську солідарність";
      • 14,1% – за "Опозиційну платформу – За життя";
      • 9,1% – за "Батьківщину".

      Рейтинг інших політичних сил – нижчий від 4%. Тих, хто не визначився із вибором, – близько 20%.

      Що думають українці про "антиколомойський" закон

      • 40% опитаних українців не знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам;
      • 27% – щось чули про це;
      • 31% – нічого про це не знають;
      • половина опитаних підтримують цей закон;
      • 17% – проти;
      • 32% – не змогли оцінити.

      Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, симпатиків партій "Європейська солідарність" та "Голос".

      Окрім того, опитані частіше стежать за новинами про ситуацію з коронавірусом, аніж за новинами про політику (72% проти 43%).

      Скільки українці виступають за перенесення місцевих виборів

      • 56% опитаних підтримують ідею перенесення на грудень місцевих виборів, які мали відбутися в жовтні 2020 року;
      • 23% – проти такої ініціативи;
      • 21% – не змогли відповісти;
      • 43% не проти перенесення виборів до місцевих рад на весну 2021 року;
      • третина – проти;
      • 24% – не змогли відповісти.

      Відносно більше противників перенесення термінів голосування серед симпатиків "Партії Шарія" та "Опозиційна платформа – За життя".

      До теми За яких умов місцеві вибори перенесуть: відповідь юриста

      Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10 – 12 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Слуга народу Місцеві вибори 2020 Законодавство Рейтинги дослідження Соціологічне дослідження Статистика Новини України Новини політики
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