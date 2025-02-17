"Забавовнили" нафтоперероблення та логістику: дрони СБУ та ЗСУ атакували ворожі підприємства

СБУ та Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств Росії, які працюють на ворожий ВПК. Ці підприємства розташовані у Краснодарському краї.

Про це 24 Каналу розповіли обізнані джерела. Ворожі цілі були атаковані успішно.

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Що відомо про наслідки атаки дронами по підприємствах ворога

Співрозмовники розповіли 24 Каналу, що у районі Ільського нафтопереробного заводу пролунало не менше ніж 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

Цей завод містить шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю у 6,6 мільйона тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинного перероблення нафти ціною 50 мільйонів доларів США,

– зазначили джерела.

Що бачили росіяни у Краснодарському краї вночі 17 лютого: дивіться відео

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала нафтоперекачувальна станція "Кропоткінская". Це – найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії.

Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

Джерело розповіло, що нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції Росії є цілком законними військовими цілями для України.

Як горіли російські підприємства у Краснодарському краї вночі: дивіться відео

"Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки країни, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об'єкти продовжуватимуться", – повідомив співрозмовник.

До слова, російські пропагандисти бідкалися, що в ніч на 17 лютого низку їхніх областей масовано атакували невідомі добрі безпілотники. Ба більше, окупанти навіть писали про "запуск ракети "Нептун", яку нібито збила їхня ППО.

Загалом пропагандисти заявили про "знищення" 90 БпЛА. Водночас росіяни повідомили, що у Краснодарському краї "унаслідок падіння уламків" у селищі Ільський "пошкоджено 12 будинків". Багато дронів російські загарбники нібито збили над акваторією Азовського моря та територією Краснодарського краю.