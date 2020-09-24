Команда Ukraїner у співпраці з Національним Музеєм Голодомору-геноциду за підтримки Українського культурного фонду провели експедицію до останніх свідків Голодомору. Героїнею історії з Поділля стала Надія Корольова.

Коли почався Голодомор, їй було 10 років. Про це йдеться в матеріалі Ukraїner.

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Надія Корольова народилася в селі Іванківці Тиврівського району на Поділлі. Цей регіон був одним із перших, де почалися бунти проти масової й примусової колективізації.

Обурені діями режиму, українські селяни виганяли представників влади та активістів із сіл. У 1932 році протистояння селян стало настільки активним, що радянська влада спрямувала туди війська. Бої тривали по кілька днів.



Надія Корольова поділилася спогадами про Голодомор / Фото Ukraїner

Родина Надії була заможною. Її батьки займалися хліборобством і були дуже працьовитими, тому нажили чималі статки: мали десять десятин землі із садком і городом, сани, воза, корову, коней та овець. Усе це родина втратила, коли почалася колективізація.

Коли зайшла радянська влада, все позабирала. Із скрині – весь одяг, всі рядна, подушки. Все, що було в хаті, забрала. Це вважалося колективізацією,

– розповіла Корольова.

За її спогадами, в Голодомор їли лиш те, що самі могли виростити чи знайти на городах. Сіяли коноплі й буряки, які затирали з пшоном і варили суп. Навесні збирали й торішню мерзлу картоплю, яка позалишалася в землі. Шкірку знімали, а саму бульбу сушили, розтирали та пекли коржі.

Жорен родина Надії не мала. Все, що треба, перетирали в глиняній мисці. Натомість деяким сусідам вдалося зберегти жорна. Сьогодні це є одним із матеріальних доказів геноциду, адже радянський режим їх забирав та знищував, аби переконатися, що можливості молоти зерно в українців немає.

Від голоду загинула сестра Надії. Всім іншим членам родини вдалося вижити.

Історія Надії Корольової: дивіться відео Ukraїner

Довідка. Упродовж кількох місяців команда Ukraїner та Національного Музею Голодомору-геноциду за підтримки Українського Культурного Фонду досліджує різні регіони України в пошуках свідків геноциду українського народу. У 1932–1933 роках їм було по 6-12 років, зараз — від 92 до 100. Їх залишились одиниці.