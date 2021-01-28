Заборона абортів: у Польщі набуло чинності скандальне рішення, люди знову вийдуть на протест

У Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду, у якому мовилось про посилення заборони абортів. Відтепер не дозволяють позбуватись дитини, якщо у неї проблеми з розвитком. Документ опубліковано на сайті відомства.

Джерело: Deutsche Welle

Попри те, що рішення вже набуло чинності, різні організації за права жінок вже анонсували акції протесту. Вони відбудуться у Варшаві під будівлею Конституційного суду

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Варто зазначити, що протести готові підтримати і жінки в інших польських містах.

Що передбачає документ

Аборти у Польщі через проблеми розвитку плода заборонили у жовтні. У документі зазначено, що заборонено переривати вагітність, якщо у плода виявили проблеми з розвитком.

Жінкам дозволено робити аборт у таких випадках:

зґвалтування;

інцест;

ризик здоров'я для матері.

Протести через заборону абортів у Польщі: коротко