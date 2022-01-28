Заборона абортів: у Польщі знову померла вагітна двійнею жінка

У польському місті Ченстохові 37-річну вагітну двійнею жінку госпіталізували наприкінці 2021 року. Попри загибель плоду, лікарі знову "зайняли вичікувальну позицію" й жінка померла.

Без матері залишилось 3 інших дітей. Прокуратура розслідує трагедію.

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37-річній жінці відтягували аборт

37-річну Агнешку на першому триместрі вагітності (до 13 тижня) 21 грудня 2021 року госпіталізували в місцеву лікарню міста Ченстохов, що в Сілезькому воєводстві. Її доправили з болем в животі та блювотою.

Попередньо відомо, що 23 грудня помер перший плід. Проте лікарі не робили аборт, адже був малий шанс, що вдасться врятувати друге немовля.

Фактично майже через тиждень після смерті першого плоду, 29 грудня, помер другий.

Після смерті першої дитини ухвалили рішення чекати, оскільки був шанс врятувати другу дитину. Попри зусилля лікарів, помер і другий плід. Рішення про переривання вагітність ухвалили негайно,

– мовиться у повідомленні лікарів.

Однак вже 23 січня у жінки зупинилось серце, та її реанімували. Вже 24 січня у неї припинили працювати більшість органів. На жаль, 25 січня 37-річна Агнешка померла.

Рідні кажуть, що лікарі максимально обмежували їхній доступ до жінки та довго не дозволяли ознайомитися з медичною документацією.

"І ще один ганебний факт – це ручне витягання загиблих плодів провели аж через 2 дні. Тобто весь цей час усередині Агнешки розкладалися тіла ненароджених синів. При цьому лікарі не забули покликати священника, щоб той прочитав у палаті молитву і влаштував похорон дітей", – пояснили рідні.

Окрім того, вони переконані, що у жінки розвинувся сепсис. Проте у медичних документах цього немає.

Адвокатка Каміла Ференц заявила, що шукатиме відповіді на питання:

"чи була воля пацієнтки врятувати інший плід;

якщо так, то чи варто повідомляти заздалегідь її про ризики;

саме тому польські лікарі не роблять вибірковий аборт при вагітності двійнею?".

Коротко щодо закону про аборти у Польщі

Через заборону аборті люди неодноразово виходили на мітинги. Зокрема через смерть 30-річної вагітної жінки у листопаді 2021 року.

Мовиться про закон, який ухвалили у 2020 році. Згідно з ним, переривання вагітності через дефекти плоду є незаконним.

Окрім того, за таку процедуру лікареві загрожує до 8 років тюрми.

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