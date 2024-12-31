Попри заборону: у Києві, Одесі та Львові запустили салюти

У соцмережах поширюють кадри запусків феерверків у Києві, Львові та Одесі. Нагадуємо, це наразі заборонено.

Відео із феєрверками публікують місцеві телеграм-канали. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де запускають феєрверки

Запуск феєрверків зафіксували сьогодні, 31 грудня у кількох обласних центрах України.

У Києві салюти запускали на Червоному хуторі.

У Києві запускають феєрверки: дивіться відео

Також заборону піротехніки дехто проігнорував в Одесі.

В Одесі запускають салюти попри заборону: дивіться відео

У Львові на Сихові також хтось вирішив забути про війну. Феєрверки запускали прямо біля висоток.

У поліції повідомили, що вже перевіряють інформацію про запуски феєрверків у Львові. 31 грудня, близько 21.00 надійшло повідомлення про те, що невідомі особи запустили феєрверки у Сихівському житловому масиві Львова. Поліція негайно виїхала на місце події, особи, причетні до порушення встановлюються.

Феєрверки у Львові: дивіться відео

Чому на час війни феєрверки заборонені та яке за них покарання

Зауважимо, що під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки.

У законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів" зазначено, що піротехніка у воєнний час може завдати шкоди психологічному здоров'ю громадян.

Звуки салютів подібні до вибухів снарядів і ракет, що може викликати у декого паніку. Зміни у законодавстві пов'язані ще й із виконанням угоди про асоціацію з Європейським союзом з питань охорони навколишнього середовища. Піротехнічні засоби шкодять середовищу та тваринам.

За продаж піротехнічних виробів може загрожувати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Це також можуть сприйняти як хуліганство, що передбачає у деяких випадках арешт на шість місяців або ув'язнення на термін до 5 років.

Якщо правопорушення скоїла група осіб, то загрожує обмеження волі терміном до п’яти років або позбавленням волі терміном до чотирьох років.

Зверніть увагу! Піротехніка класу F1 не підпадає під заборону. Вона має найменший рівень шуму. Це бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки.