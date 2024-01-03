Політолог Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що до цієї санкції готувались довго, як на Заході, так і в Росії. Констатувати можна одне – російська економіка зазнає спаду.

Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти

Росія підготувалась до санкцій

Буряченко розповів, що говорити про впровадження цієї санкції почали ще влітку, 2 санкційних пакети тому. Тож, Росія за цей час уже могла налаштувати паралельний експорт своїх алмазів. Звісно, втрати в російської економіки після цього рішення будуть, але вони будуть мінімальними.

Це третій сировинний ресурс, який в абсолютних цифрах наповнює бюджет Росії після нафти та газу. Це значні кошти. Приблизно 80% ринку дорогоцінного каміння в Євросоюзі – це саме російська новина. Саме з цієї причини на Заході так довго впроваджували цю санкцію,

– зазначив політолог.

Старі контракти будуть працювати

За словами політолога, Росія може продавати свої алмази умовно під виглядом африканських. Однак експерт зможе відрізнити, де російський алмаз, а де ні. Ну й важливий аргумент – старі контракти, які ще чинні на період введення санкції будуть залишатись активними.

"Тобто, реально ми можемо очікувати суттєвий ефект від цих санкції, не раніше літа. Це новий етап санкційного впливу на Росію. Однак давайте бути реалістами та розуміти, що значного ефекту на російську економіку він, швидше за все, мати не буде", – зауважив Буряченко.

Санкції проти Росії: останні новини