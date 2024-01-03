Политолог Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу мнение, что к этой санкции готовились долго как на Западе, так и в России. Констатировать можно одно – российская экономика испытывает спад.

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Россия подготовилась к санкциям

Буряченко рассказал, что говорить о внедрении этой санкции начали еще летом, 2 санкционных пакета назад. Россия за это время уже могла настроить параллельный экспорт своих алмазов. Конечно, потери в российской экономике после этого решения будут, но они будут минимальными.

Это третий сырьевой ресурс, в абсолютных цифрах наполняющий бюджет России после нефти и газа. Это большие средства. Приблизительно 80% рынка драгоценных камней в Евросоюзе – это именно российская новость. Именно по этой причине на Западе так долго вводили эту санкцию,

– отметил политолог.

Старые контракты будут работать

По словам политолога, Россия может продавать свои алмазы условно под видом африканских. Однако эксперт сможет отличить, где российский алмаз, а где нет. Ну и важный аргумент – старые контракты, еще действующие на период введения санкции будут оставаться активными.

"То есть реально мы можем ожидать существенный эффект от этих санкции, не раньше лета. Это новый этап санкционного влияния на Россию. Однако давайте быть реалистами и понимать, что значительного эффекта на российскую экономику он, скорее всего, иметь не будет", – заметил Буряченко.

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