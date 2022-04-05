Заборона російського вугілля та закриття кордонів: з’явилися деталі майбутніх санкцій ЄС

ЄС продовжує накладати санкції проти Росії. Серед нових обмежень – заборона на російське вугілля, а також закриття кордонів.

Європейська комісія у вівторок, 5 квітня, запропонує країнам ЄС накласти новий пакет санкцій проти Росії. Зазначають, що вони будуть радикальними та стосуватимуться не лише енергоносіїв.

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На Росію накладуть новий жорсткий пакет санкцій

Зокрема заборонять імпорт вугілля, каучуку, хімікатів й інших товарів з Росії на суму до 9 мільярдів доларів на рік.

У ЄС також пропонують заборонити експорт до Росії ще на 10 мільярдів доларів на рік. Мовиться про напівпровідники, комп'ютери, технології для скрапленого газу й інше електричне та транспортне обладнання.

Крім того, російським суднам і вантажівкам заборонять в'їзд до ЄС. Але тут є одне "але": виняток зроблять для перевезення енергоносіїв, продуктів, а також ліків.

У ЄС також планують заборонити усі операції з ВТБ і ще трьома російськими банками. Вони вже були виключені з системи SWIFT.

Поповниться також персональний санкційний список. До нього увійдуть ще кілька десятків людей. Мовиться про олігархів і політиків.

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