Заборона афілійованих з РПЦ церков: Кабмін ухвалив важливу постанову

Кабінет міністрів зробив крок для заборони в Україні церкви, керівний центр якої знаходиться в Москві, та ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 9 травня 2025 року № 543.

Читайте також Як змінилися релігійні переконання українців: нове соцдослідження

Уряд ухвалив постанову щодо релігійних організацій

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена".

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) тепер може проводити відповідні дослідження, формувати перелік афілійованих з РПЦ організацій та володіти актуальною інформацією про їхню кількість.

Дослідницьку групу формуватимуть із посадовців самої ДЕСС. Варто також зазначити, що дослідження проводиться:

за власною ініціативою ДЕСС;



за зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян, інших осіб.

Для встановлення ознак афілійованості ДЕСС під час проведення дослідження може:

звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості;



використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел;



проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з'ясування обставин діяльності релігійної організації. Під час такого опитування ДЕСС має право використовувати засоби аудіо-, фото- або відеофіксації.

За підсумками дослідження ДЕСС може видати офіційний наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості конкретної релігійної організації.