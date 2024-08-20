Рада прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП

У вівторок, 20 серпня, у Верховній Раді відбулося голосування за законопроєкт щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою. Йдеться, зокрема, й про заборону Московського патріархату.

Так, депутати підтримали законопроєкт у другому читанні. Що про це відомо, передає 24 Канал.

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Голосування за заборону УПЦ МП

На пленарному засіданні 20 серпня Верховна Рада України розглянула зміни до закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". Так, парламент підтримав заборону релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Цей законопроєкт дає підґрунтя до ліквідації УПЦ МП в Україні.

Повідомляється, що за це в другому читанні виступили 265 депутатів. Проти виступили 29 депутатів, а 4 парламентарі утрималися від голосування.

По фракціях голосували так:

СН – 173;

ЄС – 25;

"Батьківщина" – 17;

"Платформа за життя та мир" – 1;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 18;

"Довіра" – 11;

"Відновлення України" – 0;

позафракційні – 11.

Із фракції "Слуга народу" 4 нардепи виступили проти, троє утримались. У "Платформі за життя та мир" 17 було проти. У "Відновленні України" семеро нардепів виступили проти, один утримався. Також один голос проти дали позафракційні парламентарі.

"Закон набирає чинності через 30 днів із дня його опублікування. Але окрім одного пункту – згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ", – додав нардеп Ярослав Железняк.

Що цьому передувало

Уряд ще у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. До першого читання документ дійшов лише 19 жовтня 2023 року. Друге ж читання відбулося через 10 місяців після першого, оскільки для голосування постійно бракувало голосів.

Зазначимо, що Рада церков підтримала законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Представники ВРЦіРО назвали російську церкву співучасницею кривавих злочинів окупантів.

Як розповідав голова ВР Руслан Стефанчук, після ухвалення законопроєкту релігійні організації матимуть 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. У разі порушення термінів вони можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність