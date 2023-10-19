"Ти чорт й**аний": у Раді ледь не сталася бійка через голосування за заборону УПЦ МП
У Верховній Раді між кількома народними обранцями сталася словесна перепалка. Інші нардепи фізично стримували їх, щоб завадити бійці.
У четвер, 19 жовтня, між трьома депутатами Верховної Ради сталася словесна перепалка. Згодом до суперечки приєднався ще один нардеп.
До теми Рада у першому читанні проголосувала за заборону УПЦ МП
Що сталося у Раді
Між нардепами з різних партій стався конфлікт після того, як у Раді проголосували за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території нашої держави. Троє депутатів почали з'ясовувати стосунки прямо у залі парламенту.
Один з нардепів назвав свого опонента "сепаром" та звинуватив його у неодноразових спробах розколоти Україну протягом 30 років. До нього швидко приєднався колега з такими ж звинуваченнями. У відповідь інший народний обранець почав лаятися. До нього теж приєднався колега. Дуже швидко все перейшло у взаємні образи.
Інші люди в цей момент стояли між чотирма учасниками конфлікту та не давали їм наблизитися один до одного. В результаті вони відвели двох нардепів якомога далі, щоб уникнути бійки.
Соцмережами ширяться кадри з місця подій. Обережно, на відео є багато нецензурної лексики українською та російською.
Словесна перепалка нардепів: дивіться відео
Що відомо про заборону УПЦ МП
- Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснював, що УПЦ МП досі не заборонили через те, що це питання не було пріоритетним. За його словами, спочатку Рада повинна розглянути більше важливі законопроєкти.
- Однак у четвер, 19 жовтня, голосування за заборону УПЦ МП нарешті відбулося. Законопроєкт № 8371 було ухвалено на першому читанні.
- Більшість депутатів підтримали заборону. 17 народних обранців не голосували. Проти законопроєкту проголосували 14 нардепів: 11 від "Платформи за життя та мир" та 3 від "Відновлення України".