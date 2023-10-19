"Ти чорт й**аний": у Раді ледь не сталася бійка через голосування за заборону УПЦ МП

У Верховній Раді між кількома народними обранцями сталася словесна перепалка. Інші нардепи фізично стримували їх, щоб завадити бійці.

У четвер, 19 жовтня, між трьома депутатами Верховної Ради сталася словесна перепалка. Згодом до суперечки приєднався ще один нардеп.

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Що сталося у Раді

Між нардепами з різних партій стався конфлікт після того, як у Раді проголосували за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території нашої держави. Троє депутатів почали з'ясовувати стосунки прямо у залі парламенту.

Один з нардепів назвав свого опонента "сепаром" та звинуватив його у неодноразових спробах розколоти Україну протягом 30 років. До нього швидко приєднався колега з такими ж звинуваченнями. У відповідь інший народний обранець почав лаятися. До нього теж приєднався колега. Дуже швидко все перейшло у взаємні образи.

Інші люди в цей момент стояли між чотирма учасниками конфлікту та не давали їм наблизитися один до одного. В результаті вони відвели двох нардепів якомога далі, щоб уникнути бійки.

Соцмережами ширяться кадри з місця подій. Обережно, на відео є багато нецензурної лексики українською та російською.

Словесна перепалка нардепів: дивіться відео



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