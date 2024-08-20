Попи – всьо, ставимо свічки: як українці реагують на заборону УПЦ МП в Україні

Багатостраждальний законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ, пройшов через друге читання у Раді. Він дає підґрунтя для ліквідації Московського патріархату в Україні.

Законопроєкт вмить викликав бурну реакцію у мережі, а також – купу мемів. Що говорили про заборону УПЦ МП українці, передає 24 Канал.

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Реакція на заборону УПЦ МП

Верховна Рада 20 серпня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Таким чином, вже невдовзі українські церкви матимуть вийти з підпорядкування Московського патріархату.

УПЦ Московського патріархату – всьо / фото з мережі

Після ухвалення законопроєкту релігійні організації матимуть 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. У разі порушення термінів вони можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність.

Верховна Рада проти Московського патріархату / Мемаграм

У мережі були неабияк зраділи новині про заборону зв'язків з РПЦ, адже цей законопроєкт зареєстрували у Раді ще у січні 2023 року – тобто півтора року тому. До першого читанні він дійшов лише у жовтні 2023 року. І вже у серпні 2024 року у ньому поставили точку.

За заборону УПЦ МП виступили 265 депутатів. "Проти" ж було 29 депутатів, а 4 парламентарі утрималися від голосування.

Як реагують на заборону УПЦ МП українці: дивіться підбірку