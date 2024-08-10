Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність

Під час вечірнього звернення Зеленський натякнув на зміни у релігійному житті України. Президент пообіцяв, що буде зведено нанівець останні спроби Москви обмежувати свободу наших громадян.

Президент розповів, що Головком Сирський неодноразово доповідав сьогодні про витискання війни на територію агресора.

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Що сказав Зеленський

Так, у традиційному зверненні до українців глава держави заявив, що якраз перед його записом провів нараду щодо рішення, яке має зміцнити українську духовну незалежність.

Президент підкреслив необхідність "позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців".

І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо,

– пообіцяв Зеленський.

До слова у Раді досі не змогли ухвалити законопроєкт про заборону московського патріархату. Ще восени 2023 року парламент підтримав цей документ у першому читанні. Однак у другому читанні постійно бракувало голосів.