Польський депутат пропонує заборонити в'їзд українським військовим

У Польщі депутат зробив обурливу заяву. Він розповів про два ключових аспекти, які, на його думку, країна має враховувати у контексті російсько-української війни.

Свої пропозиції член польської партії "Конфедерація" Вітольд Туманович висловив для Polsat News, повідомляє 24 Канал. В ефірі обговорювали ситуацію, що склалася між Україною і Словаччиною. Коли ведучий запитав, на чиєму боці має бути Польща, політик заявив – "на польському".

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Що саме пропонує Туманович

Йдеться про неприпустимість участі польських солдатів у російсько-українській війні та заборону приїзду регулярних українських військових до Польщі. До слова, польський депутат активно виступає проти можливої присутності польських миротворців в Україні.

Також, на його думку, призвані до армії та залучені до тривалої війни люди можуть "становити потенційну загрозу", якщо їх впустять до Польщі опісля досягнення миру.

Ми дуже добре знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони схильні до організованої злочинності, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі,

– переконує Туманович.

Він зауважив, що це питання поки мало обговорюється публічно.

Детальніше про контекст

Російські ракетні удари знищили майже половину енергогенерувальних потужностей України. Це призвело до залежності країни від імпорту енергії, зокрема зі Словаччини.

Україна заявила, що не продовжуватиме угоду на транзит російського газу через свою територію після завершення її терміну наприкінці 2024 року. У відповідь прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні.

Натомість Польща заявила про готовність збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати можливий дефіцит в Україні. Це рішення спрямоване на підтримку української енергосистеми.