Забрали навіть дитячу гітару: на Запоріжжі росіяни обікрали пенсіонерку

Російські військові на Запоріжжі обкрадають не лише крамниці, а й будинки українців та людей. Для другої у світі армії мародерів таке не вперше.

Так, в Мелітополі озброєні окупанти обібрали 65-річну пенсіонерку Любов Колесник. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, жінка торгувала на ринку одягом, до того працювала на молокозаводі. Тобто жодних причин для того, аби її у чомусь підозрювати – немає.

Тож російські загарбники та злочинці ще й обікрали будинок пенсіонерки, незрозуміло чому. Хоча пояснювати варварські дії російської армії вже давно не варто.

Вони перекинули догори дриґом увесь її будинок, шукали документи та фотографії. Деякі речі просто викрали. Зокрема, забрали дитячу гітару,

– розповів журналіст.

Останні новини із Запоріжжя

Мешканці Запоріжжя близько 23:40 3 травня почули звуки, які були схожі на вибухи. Місцева влада запевнила, що небезпеки не було. Відомо, що це спрацювали системи Протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Утім українські військові продовжують впевнено боронити рідні землі від окупантів. Так, на Запоріжжі вдалося знищити понад сотню російських загарбників. Відомо, що всі вони були військовослужбовцями 1 армійського корпусу. Знищити їх вдалося нашим військовим у Запорізькій області. Зараз же тіла понад сотні загарбників лежать у центральному морзі Горлівки.

Російські злочинці на Запоріжжі: оприлюднили імена

Українська розвідка оприлюднила список російських окупантів, які чинять злочини проти українців на Маріупольському та Запорізькому напрямках. У ньому опинився 291 гвардієць мотострілецького полку російської армії.

З повним списком можете ознайомитися – за посиланням.

Розвідники запевнили, що жодному окупанту не вдасться уникнути відповідальність за скоєні злочини.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити 24 200 окупантів. Також мовиться про понад 1 000 танків, а також 2 500 броньованих бойових машин.