Забрали в росіян багато техніки: не стріляйте, коли вона буде їхати через Миколаїв, – Кім

Російські війська 5-го березня обстріляли Миколаїв і пробували "взяти" місто. Та українська армія не тільки зупинила ворога, але й відібрала в нього військову техніку.

Під Миколаєвом розбили ворожу техніку

Про "трофеї", які здобула українська армія 6-го березня, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Українці відібрали російську техніку, внаслідок вдалих боїв.

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Кім зазначив, що жителі Миколаєва зможуть подивитися на "трофеї", адже здобута українцям техніка проїде містом. Він закликав жителів міста не стріляти по ній.

Додамо, що під Миколаєвом розбили ворожу техніку. Гармати окупантів були націлені на Миколаїв. Ворога вдалося ліквідувати завдяки українській артилерії.

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