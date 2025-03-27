Забрати гроші зі збанкрутілого банку буде простіше

У Верховній Раді розглядаються зміни до законодавства, що дозволять клієнтам збанкрутілих банків отримати свої кошти упродовж шести років: три роки, поки триває ліквідація банку, та ще три роки після цього безпосередньо у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Цензор.НЕТ. Відповідний законопроєкт №13007 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування" поданий Гловою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим у співавторстві з групою депутатів.

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Законопроєкт спрямований на підвищення рівня захисту вкладників та інших кредиторів банків в процесі їхнього виведення з ринку та ліквідації, а також на впровадження сучасних міжнародних практик, спрямованих на забезпечення стійкості фінансової системи України,

– прокоментували у Національному Банку України.

Документ, серед іншого, передбачає, що вимоги за вкладами всіх фізичних осіб, крім пов'язаних з банком, визнаватимуться автоматично. За чинним Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", після завершення воєнного стану кошти за вкладами громадян понад гарантовану суму (яку після закінчення воєнного стану буде обмежено до 600 000 гривень) повертатимуться вкладникам як кредиторські вимоги у порядку черговості.

Для цього не пізніше 30 днів після публікації відповідного оголошення вкладники мають заявити про свої вимоги. Натомість за законопроєктом №13007 вимоги всіх фізосіб за вкладами, крім пов'язаних із банком, будуть визнані автоматично.

Крім того, законопроєкт містить низку змін, спрямованих на спрощення механізмів збереження коштів кредиторів. Серед іншого, кошти та інші активи збанкрутілих банків, що так і залишаться незатребуваними, залишатимуться у системі гарантування вкладів і спрямовуватимуться на гарантовані виплати вкладникам неплатоспроможних банків.

Серед інших пропонованих змін – продовження строків ліквідації банків, збанкрутілих у період дії воєнного стану, якщо такий банк передав майно Силам Оборони.

Закон посилює захист вкладників і кредиторів банків. Захист вкладників і кредиторів і є першочерговим завданням Фонду. Для цього, ФГВФО повинен мати ефективні та дієві інструменти вирішення проблем неплатоспроможних банків, адже це ключовий елемент збереження довіри вкладників до роботи усієї банківської системи. Тому його ухвалення є важливим кроком для збереження довіри та фінансової стабільності країни,

– прокоментував проєкт закону виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, мета законодавчих змін – посилення довіри громадян до фінансових інституцій, що може збільшити обсяги банківських вкладів та активізувати кредитну діяльність для стимулювання економічного зростання в Україні.