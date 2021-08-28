Забрати ліцензію у "НАШ": чому важливо наводити в країні лад через суди, а не РНБО

Позбавити ліцензії телеканал "НАШ" хоче Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Робитимуть це через суд, а причиною став іще травневий ефір, куди телеканал "НАШ" запросив Петра Симоненка.

Це той дідуган, який і дотепер усіх запевняє, що він в душі "юний ленінець" і що він, відповідно, "завжди готовий", але направду єдине що йому натепер справно вдається, так це поливати Україну брудом.

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І в цій історії з теоретичним відкликанням ліцензії в телеканалу "НАШ" є кілька цікавих моментів, на яких я хочу зараз звернути вашу увагу. Дивіться, той скандальний ефір із недобитим-комунякою стався іще 3 місяці тому, але лише тепер от пішли розмови, що треба за це "НАШ" якось покарати.

Поки триватиме суд – "НАШ" зможе працювати

Крім того, треба розуміти, що судовий розгляд затягнеться навіть не на місяці, а на роки, і протягом цього часу там і далі даватимуть слово хоч Симоненку, хоч Азарову, хоч чорту лисому.

Але дивіться яка штука – от саме так воно і має бути, саме через суди мають вирішуватися подібні претензії – так, це дуже довго, але законно.

Бо ми мали приклади швидкого і рішучого розв'язання проблем – коли вердиктом РНБО викидували з ефіру телеканали Медведчука, але попри те, що це було дійсно вкрай ефективно, утім, чи на 100% це було зроблено в законний спосіб – про це серед фахівців і дотепер точаться запеклі суперечки.

Одразу зауважу, що я обома руками підтримую те що зробила Рада нацбезпеки й оборони з медведчуківськими телеканалами, адже я, як ніхто інший, чудово розумію, наскільки вкрай шкідливою для України була їхня пропагандистка діяльність. Так само обома руками я "за" свіжі санкції від РНБО щодо Шарія та Гужви із його антиукраїнським інтернет-виданням "Старан-юей".



РНБО ввела санкції проти блогера Анатолія Шарія / Фото strana.ua

Але є одне але. Звісно, це дійсно чудово, що "112 Україна", Zik та NewsOne були вимкнені з телеефіру, от тільки біда в тому, що все менше українців дивляться телевізор, і все більше українців дивляться ютуб.

Медведчуківські медіа перейшли у ютуб

А в тому ютубі медведчуківські медіахвойди і далі собі продовжують мовлення і навіть вкрай непогано вони себе там почувають. Я глянув їхній денний ефір і в них там було більше ніж 2 тисячі глядачів одночасно, і для денного ефіру це дуже і дуже непогані цифри.

Так само із Шарієм та "Страною". Шарій в Ютубі штампує по кілька відео на день і збирає сумарно кілька мільйонів переглядів. А сайт "Страни" наче і заблокували, але недосяжним для своїх недалекоглядних поціновувачів цей ресурс був дуже недовго, власник просто трохи змінив його адресу і ресурс знову запрацював.

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Я до того веду, що санкції від РНБО – це дійсно швидкий і, я би сказав, зручний інструмент для впровадження вкрай потрібних державі кардинальних кроків. От тільки цей інструмент все ж таки не в змозі замінити собою суди – ті суди, які в нас і корумповані, і неповороткі, але немає направду їм альтернативи, немає в нас іншого способу, окрім як в правовому полі через суди наводити в країні лад.

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