Зловмисники накинулись на жінку та відібрали гроші. Цю інформацію підтвердили у поліції.

До теми Вкрав авто, аби не йти додому пішки: курйозний злочин на Тернопільщині

На ринку "7 кілометр" у жінки вкрали понад мільйон гривень

У Головному управлінні Нацполіції області підтвердили, що 11 вересня вранці в поліцію від одного з охоронців ринку надійшло повідомлення про пограбування.

Правоохоронці встановили, що невідомі напали на 37-річну підприємницю з Чернівців. Інцидент трапився на вулиці Базовій.

Розпорошивши в обличчя потерпілої сльозогінний газ, побили її та вирвали з рук дві сумки з грошима. У сумках було понад мільйон гривень,

– мовиться у повідомленні.

У поліції припустили, що злочинці зникли з місця злочину на авто одразу. Поліція застосувала план "Перехоплення" та відкрила кримінальну справу.

Коротко про останні подібні пограбування