Зловмисники накинулись на жінку та відібрали гроші. Цю інформацію підтвердили у поліції.
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На ринку "7 кілометр" у жінки вкрали понад мільйон гривень
У Головному управлінні Нацполіції області підтвердили, що 11 вересня вранці в поліцію від одного з охоронців ринку надійшло повідомлення про пограбування.
Правоохоронці встановили, що невідомі напали на 37-річну підприємницю з Чернівців. Інцидент трапився на вулиці Базовій.
Розпорошивши в обличчя потерпілої сльозогінний газ, побили її та вирвали з рук дві сумки з грошима. У сумках було понад мільйон гривень,
– мовиться у повідомленні.
У поліції припустили, що злочинці зникли з місця злочину на авто одразу. Поліція застосувала план "Перехоплення" та відкрила кримінальну справу.
Коротко про останні подібні пограбування
- 12 вересня пограбували будинок олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро і срібної призерки Олімпіади в Токіо з тенісу Олени Весніної в Підмосков'ї. Окрім іншого, викрали обидві олімпійські медалі.
- У Києві 3 чоловіків крали гроші у відвідувачів ресторану Vano Ivano. Вони сиділи за столиком як звичайні клієнти, а потім витягали гроші з кишень відвідувачів, які сиділи поруч. У ЗМІ кажуть, що поліція затримала ймовірних крадіїв-харків'ян.
- 9 вересня у Києві дві злодійки пограбували представницю ООН. У ЗМІ кажуть, що зловмисниць затримали. Ними виявились неодноразово судимі жінки. Одна – 1987 року народження, а інша – 1995 року.