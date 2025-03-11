Повітря у Києві та інших містах забруднене: синоптики назвали причини

Синоптики пояснили забруднення повітря у Києві. Серед основних причин – викиди транспорту, опалення та безвітряна погода.

Про це розповідає Укрінформ з посиланням на ефір синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, передає 24 Канал. Останніми днями у Києві та низці інших міст фіксували підвищене забруднення повітря.

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Забруднене повітря у столиці та регіонах

Як пояснила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, основними джерелами викидів залишаються транспорт, опалювальні системи, промислові підприємства та загоряння в екосистемах.

За її словами, рівень забрудненості значною мірою залежить від погодних умов. Якщо панує антициклон і немає вітру, шкідливі речовини накопичуються у приземному шарі, що погіршує якість повітря. Натомість активні повітряні потоки сприяють їх розсіюванню, знижуючи рівень забруднення.

Фахівці рекомендують слідкувати за показниками якості повітря та за можливості уникати тривалого перебування на вулиці в періоди сильного забруднення.

До слова, 11 березня в Україні очікується весняне тепло з температурою вдень від 14 до 19 градусів, на півдні до +22. Місцями прогнозуються дощі.

Аномально тепла погода збережеться, але у другій половині тижня можливі дощі та грози через зниження атмосферного тиску.