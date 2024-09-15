Забруднення Десни дісталося Київщини: чи варто хвилюватися мешканцям столиці

Забруднена вода з річки Десна уже досягла Київщини. У Держагентстві водних ресурсів повідомили, чи варто непокоїтися мешканцям Києва та області.

У неділю, 15 вересня, забруднення спостерігається між селами Літки та Рожни Броварського району. Про це ефірі телемарафону розповів заступник голови Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак, передає 24 Канал.

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У Десні на Київщині змінився колір води та рівень каламутності

Попри те, що забруднення дійшло до Київщини, основна його концентрація перебуває на Чернігівщині.

Забруднення дійшло до 336 кілометра від впадіння по річці Десна. Тобто воно вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення перебуває у Чернігівській області між селами Остер та Максим,

– розповів Ігор Гопчак.

Він повідомив, що у Десні на Київщині є уже перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності.

Заступник голови Держводагентства також наголосив, що мешканці Києва можуть не хвилюватися щодо якості питної води. За його словами, "Київводоканал" робить усе, щоб унеможливити потрапляння забрудненої води до помешкань киян.

"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. "Київводоканал" може прибрати і запах, і органічну речовину. Жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", – запевнив Гопчак.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль назвав причиною забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, скидання нечистот цукровим заводом у російському Тьоткіно.