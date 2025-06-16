Через російські атаки в Києві та області масштабні екологічні забруднення, – Міндовкілля
- У червні 2025 року російські атаки в Києві та області спричинили масштабні екологічні забруднення, збитки перевищили 5,7 мільйона гривень.
- В атмосферу потрапило 1 902 тони шкідливих речовин, зафіксовано масове горіння палива та матеріалів, створюючи тривалі ризики для здоров’я мешканців.
- Без фільтрації відбулися викиди забруднюючих речовин, що супроводжувалися руйнуванням інфраструктури та погіршенням якості повітря.
У червні 2025 року росіяни здійснили низку масованих атак на столицю України. Внаслідок цього в Києві та області масштабні екологічні забруднення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Що відомо про забруднення в Києві
Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників у червні 2025 року. За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 мільйона гривень.
За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1 902 тони шкідливих речовин,
– пояснили в міністерстві.
Там зазначили, що такі інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу – без фільтрації, в умовах бойових дій. Також зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.
"Це не лише знищення інфраструктури – це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", – наголосили в Міндовкілля.
Нагадаємо, що вранці 10 червня фіксували шкідливий рівень якості повітря в кількох районах Києва. Перед цим Росія атакувала столицю.