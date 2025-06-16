Через російські атаки в Києві та області масштабні екологічні забруднення, – Міндовкілля

У червні 2025 року росіяни здійснили низку масованих атак на столицю України. Внаслідок цього в Києві та області масштабні екологічні забруднення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Що відомо про забруднення в Києві

Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників у червні 2025 року. За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 мільйона гривень.

За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1 902 тони шкідливих речовин,

– пояснили в міністерстві.

Там зазначили, що такі інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу – без фільтрації, в умовах бойових дій. Також зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.

"Це не лише знищення інфраструктури – це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", – наголосили в Міндовкілля.

Нагадаємо, що вранці 10 червня фіксували шкідливий рівень якості повітря в кількох районах Києва. Перед цим Росія атакувала столицю.