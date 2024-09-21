Київська влада підтвердила погіршення якості повітря у столиці

21 вересня увечері кияни почали скаржитися на неприємний та їдкий запах у повітрі. У КМДА підтвердили, що смог повернувся до столиці.

Близько 17:00 у соцмережах почали писати про погіршення якості повітря у Києві. Надвечір у КМДА підтвердили ситуацію.

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У Києві знову нічим дихати

Так, станом на 19:00 у місті зафіксували підвищену концентрацію зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Усім мешканцям столиці радять:

• зачинити вікна;

• обмежити перебування на вулиці;

• пити багато води;

• якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Застосунок "Київ Цифровий" уточнює, що у повітрі перебільшена концентрація дрібних, невидимих для ока частко пилу, які утворюються під час промислового виробництва, пожеж та згорання відходів. Вони можуть через легені потрапляти в кровоносну систему і дихальні шляхи, подразнювати слизові оболонки.