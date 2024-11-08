У Києві погіршилася якість повітря через пил з Європи: містянам дали рекомендації

У Києві знову тимчасово погіршився стан повітря. Цього разу причиною стало перенесення пилу з території Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА. Зазначається, що наразі йдеться про середній рівень забрудненості.

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Киян попередили про забруднене повітря

В КМДА повідомили, що у Києві фіксується підвищення концентрації зважених частинок, тобто пилу, у повітрі.

Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи,

– йдеться в публікації.

У разі подальшого погіршення стану повітря киянам радять зачинити вікна, за можливості обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Також варто вмикати на максимум очищувач повітря.

До слова, раніше вже повідомлялося, що з Польщі в Україну просувається хмара брудного повітря. Прогнозується, що 8 листопада ця хмара розповсюдиться на половину України, однак згодом інтенсивність забруднення поступово знижуватиметься.