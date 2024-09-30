Зачиняйте вікна: у КМДА попередили про погіршення стану повітря у столиці

У столиці тимчасове погіршення стану повітря. Рекомендується утриматися від провітрювання та обмежити тривале перебування на вулиці.

Про це повідомляють у пресслужбі КМДА. Станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

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У Києві погіршився стан повітря

Можлива причина тимчасового погіршення якості повітря – пожежі в екосистемах Київської області.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, в Україну прямують вітрові потоки з Каспійської низовини, де спостерігається пилова буря та високий вміст пилу в повітрі. До Київської області пил надійде 1 та 2 жовтня, проте його концентрація буде нижчою.

Довідка. Вітер з Каспійського регіону переносить дрібні часточки пилу до України, що осідають у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях.

При цьому у Міндовкілля повідомили, що наразі у столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря.

Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря,

– зазначили у Міндовкілля.

Яка ситуація щодо якості повітря фіксується по різних районах міста

У Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря* – 59 (середній рівень забрудненості).

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 69 (середній рівень).

вул. Турівська, 28 – індекс якості 62 (середній рівень).

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 44 (низький рівень).

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 81 (високий рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 81 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).

Карта якості повітря / КМДА

Як правильно поводитися при погіршенні якості повітря

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо: