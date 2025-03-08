Рівень забруднення високий: чому у Києві знову погіршення стану повітря
- У Києві високий рівень забруднення повітря. Рекомендовано зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та використовувати очищувач повітря.
- У КМДА пояснили, з чим пов'язане погіршення стану повітря.
Вранці 8 березня у столиці вкотре зафіксували погіршення стану повітря. Наразі рівень забрудненості високий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Забруднене повітря у Києві
Вранці суботи у Києві знову спостерігається високий рівень забруднення повітря.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,
– зазначили у КМДА.
До поліпшення ситуації рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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