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24 Канал Новини України Рівень забруднення високий: чому у Києві знову погіршення стану повітря
8 березня, 10:42
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Рівень забруднення високий: чому у Києві знову погіршення стану повітря

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Києві високий рівень забруднення повітря. Рекомендовано зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та використовувати очищувач повітря.
  • У КМДА пояснили, з чим пов'язане погіршення стану повітря.

Вранці 8 березня у столиці вкотре зафіксували погіршення стану повітря. Наразі рівень забрудненості високий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Забруднене повітря у Києві

Вранці суботи у Києві знову спостерігається високий рівень забруднення повітря.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,
– зазначили у КМДА.

До поліпшення ситуації рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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