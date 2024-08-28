У річці Сейм на Чернігівщині виявили масштабне забруднення: припускають, що винна Росія

Державна екоінспекція повідомила, що з 14 серпня Росія, ймовірно, скидає відходи невідомих речовин у річку Сейм, що протікає на Чернігівщині. Там заявили, що забруднення масштабне.

Проби води показали значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Серед них – амоній та завислі речовини.

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Припускають, що забруднена вода тече з Курщини

У Держекоінспекції розповіли, що унаслідок забруднення зафіксована масова загибель риби. За вказаним фактом уже відкрили кримінальне провадження.

Наразі забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин,

– повідомили там.

Через це тимчасово заборонили купатися, виловлювати риби та використовувати воду для господарських потреб із річки Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, а також Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.

"Наразі рибоохоронними патрулями Держрибагентства спільно з іншими державними органами проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Зокрема, здійснюються роботи зі збору та захоронення мертвої риби з дотриманням всіх необхідних санітарних норм", – повідомили в інспекції.

Згодом у коментарі Суспільному начальник Держекоінспекції в Чернігівській області Сергій Жук розповів, що забруднена вода може текти із села Тьоткіно у Курській області.

Тьоткіно – це перший населений пункт, де зараз ведуться активні бойові дії. І за такими непрямими ознаками всі думають, що звідти тече така вода. І, скоріш за все, вона змиває всілякий бруд з цього промислового населеного пункту. Але це тільки здогадки… Це вона до нас зайшла пів доби тому. А по території Сумської області вона вже тече так тиждень,

– сказав він.

До слова, у середу, 28 серпня, мер Вишгорода заявив про забруднення річки Десна на Київщині, але згодом він свій допис видалив. Втім, у Київській ОВА повідомили, що ситуація там у нормі. До слова, річка Сейм є лівою притокою Десни.

"Наразі вода перебуває ще в річці Сейм. Ще вона не вийшла в Десну. Але через деякий час, скоріш за все, вона туди потрапить", – додав Сергій Жук.