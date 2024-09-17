На Сумщині знову зафіксували забруднення Сейму: що кажуть у Міндовкілля

На Сумщині зафіксували погіршення якості води з річки Сейм у верхніх пунктах моніторингу. Йдеться про ділянку до села Мутин.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зазначило, що причину повторного забруднення з'ясовують.

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Забруднення річки Сейм

Як повідомляє міністерство, на річці Сейм на Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води.

У селі Чумакове зросло хімічне споживання кисню з 84,2 до 104,2 міліграма на дециметр, при нормі 30 міліграмів на дециметр, збільшився вміст завислих речовин.

Показники азоту амонійного зросли з 1,75 до 2,25 міліграма на дециметр, при нормі 2 міліграм на дециметр. А розчинений кисень знизився з 3,6 до 1,36 міліграма на дециметр, при нормі не менше 4 міліграм на дециметр.

Усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення,

– пишуть у міністерстві.

Водночас якість води у місцях водозаборів на річці Десна на Київщині перебуває у межах норми.

У пункті водозабору міста Бровари також фіксується покращення за хімічним споживанням кисню. Воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграма на дециметр, при нормі 30 міліграмів на дециметр. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграма на дециметр.

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню, який зріс до 39 міліграмів на дециметр при нормі 30 міліграмів на дециметр.

Зазначимо, що причиною попереднього забруднення річки Сейм стало те, що у місті Тьоткіно, що в Росії, місцевий цукровий завод скинув у річку нечистости від роботи підприємства.