Деталі кумедного інциденту

Дипломат залишив свою Audi Q8 на Олександрівському проспекті. Він припаркував автомобіль та пішов у стравах.

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Повернувшись чиновник переплутав адресу та не зміг знайти автівку. Він одразу ж звернувся до правоохоронців та заявив про викрадення.

На місце події прибули поліцейські, які одразу знайшли "загублену" Audi. З'ясувалося, що ніхто її не рухав. До речі, дипломат був тверезий.

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