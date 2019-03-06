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      Забужко про 8 березня: Те, що я жінка, святкую 365 днів упродовж року

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      Оксана Забужко вважає, що 8 березня треба розглядати передусім як День боротьби жінок за свої права
      Оксана Забужко вважає, що 8 березня треба розглядати передусім як День боротьби жінок за свої права / Focus.ua

      8 березня треба розглядати передусім як День боротьби жінок за свої права, а не день, наповнений стереотипами, серед яких – "чоловік має приготувати вечерю" чи "обов’язково треба дарувати щось жінці саме цього дня".

      Таку думку про 8 березня висловила відома українська письменниця Оксана Забужко. Цей день мало чим відрізняється для неї від інших днів у році, розповіла письменниця в коментарі Styler.

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      Так, ми його відзначали у радянській школі. Проте зараз – вже інші часи, і наповнювати цей день особливою культурою, якою він вже був наповнений – навіщо? Те, що я жінка, я святкую 365 днів упродовж року! Якщо чоловік хоче зробити щось добре для жінки, то можна це робити і в інші дні,
      – сказала Забужко.

      У цивілізованому світі 8 березня – це саме той привід, щоб згадувати і нагадувати про боротьбу жінок за свої права, зауважила письменниця. За часів СРСР підняття ролі жінок було радше схоже на рабство, тоді як боротьба жінок за їхні права має значно глибші корені та й взагалі інший контекст.

      Письменниця пригадала свою лекцію "Якими нас прагнете", під час якої 2 роки тому вона говорила про фемінізм в українській літературі. В цій лекції Забужко розповіла про те, що знадобилося ціле 20-те століття, і тільки у 80-ті роки Юлія Крістева у Франції сформулювала поняття, що сам по собі прихід жінок у політику, бізнес, соціальні структури, виявляється, питання не вирішує.

      "А було багато поколінь, які вірили, що це все вирішить! Що досить допустити жінок в освіту, політику, економіку, і вони відразу все облагородять. Виявилося – нічого подібного. Потрапляючи в систему, жінки стають не менш репресивними, ніж чоловіки. Жінки здатні на зло не менше за чоловіків. Але і на добро, звісно, здатні теж", – розповіла письменниця.

      Проте історія дала нам безліч приводів зараз говорити про те, що День боротьби жінок за свої права – вкрай важливий, зауважила Забужко. Адже він дав нам те, що ми маємо у рівності прав сьогодні.

      Дивіться відео про 8 березня:

       

       

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      Теги: Новини України Література 8 березня Новини культури Історія
      Джерело: 24 Канал
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