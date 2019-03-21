Забужко про анексію Криму: Травматичний досвід, який потім ціле життя треба буде випльовувати

Крим обов’язково повернеться до складу України, от лише це справа не одного дня. А травматичний досвід, який зараз переживають жителі півострова залишиться з ними протягом усього життя.

Взагалі окремою є проблема кримських татар. Вони у час незалежної України лише несміливо розпочали освоювати землю своїх дідів після репресій радянської влади, як на них обрушився ще один удар. Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко в інтерв’ю "Крим. Реалії".

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Безперечно, Крим повернеться назад до України, тому що він завжди був з Україною: в динаміці, в війнах, у дружбах, у любові, ненависті, ми географічно нероздільні. Вузол розв'яжеться. Зрозуміло, не за один день, але поза всяким сумнівом, Крим повернеться,

– переконана письменниця.

Проте, на думку Забужко, в Криму зараз є дві великі теми, які не мають залишатися поза увагою ні України, ні міжнародної спільноти. Перша – тема кримськотатарського народу. Упродовж одного покоління він отримав тотальну зачистку та повну депортацію зі своєї землі, а після анексії півострова Росією – утиски з боку окупантів.

"Це – проблема справді міжнародного значення. І я вважаю, що кримські татари мають бути сьогодні занесені до списку загрожених народів. Про це менше говориться вголос, аніж би треба було говорити. А про це треба говорити і кричати з усіх міжнародних трибун", – пояснює діячка культури.

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Друга проблема – доля українських громадян, які залишилися під окупацією.

"Можна висловити їм глибокі співчуття, але тяжко це висловлювати, коли ти нічого не можеш зробити. І ніби ти от махаєш знадвору в тюрму і кажеш: "Мы мысленно с вами". Але насправді вільний із невільним ніколи не є в одній ситуації", – додає Забужко.

Вона каже: українці у Криму опинилися під окупацією чужої армії, під законами і звичаями чужої країни. Ніхто не знає, скільки їм це ще терпіти, а слова втіхи для них, певною мірою, є лицемірні.

Це великий відтинок часу – п'ять років прожити під диктатурою, шість років, можливо, сім років у межах одного людського життя – це великий, тяжкий, травматичний досвід, який потім ціле життя треба буде випльовувати і відхаркувати з оцих самих затруєних неволею легень,

– зауважує письменниця.

Їй також боляче згадувати про Крим. Півострів відкрився для неї по-справжньому, зокрема, з історій Лесі Українки.

Боляче згадувати все це, тому це речі сентиментальні і теплі. Тут теж є елемент травми, коли ти це в собі десь закопуєш глибоко-глибоко, от на саме дно скрині, щоби про це не згадувати, тому що це боляче,

– додає Оксана Забужко.

Зазначимо, що 18 березня минуло 5 років з моменту анексії Криму Російською Федерацією. В річницю окупації на півострів із візитом приїхав президент РФ Володимир Путін. У зв’язку з цим МЗС України надіслало російській стороні ноту протесту. Проте у Росії її не прийняли, а повернули, закликавши Україну, водночас, визнати Крим російським.

Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.