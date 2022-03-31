Зачистка в Ірепені, росіяни відмовляються воювати: відеодайджест 35 дня спротиву
Джерело:Міноборони України
Міноборони України оприлюднило відеодайджест 35 дня спротиву. Українські герої захищають рідну землю від російських загарбників.
У Міноборони повідомили, що орієнтовані втрати ворога становлять 17 300 людей. Зокрема, в одній з російських десантних бригад упродовж дня поховали 200 вбитих.
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Тим часом живі загарбники почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт.
Російські варвари в Україні продовжують займатися мародерством. Також нелюди мінують українські території мінами ПОМ-3 "Медальйон".
Українські герої завдають ворогу нищівних втрат. Зокрема, у Запорізькій області знищили 18 окупантів, танк, 5 БТРів та "Град".
Герої ЗСУ вже повністю контролюють Ірпінь. Наразі там відбувається зачистка. Україна – переможе.
Дивіться відеодайджест 35 дня спротиву:
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