Зачистка в Ірепені, росіяни відмовляються воювати: відеодайджест 35 дня спротиву

Міноборони України оприлюднило відеодайджест 35 дня спротиву. Українські герої захищають рідну землю від російських загарбників.

У Міноборони повідомили, що орієнтовані втрати ворога становлять 17 300 людей. Зокрема, в одній з російських десантних бригад упродовж дня поховали 200 вбитих.

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Тим часом живі загарбники почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт.

Російські варвари в Україні продовжують займатися мародерством. Також нелюди мінують українські території мінами ПОМ-3 "Медальйон".

Українські герої завдають ворогу нищівних втрат. Зокрема, у Запорізькій області знищили 18 окупантів, танк, 5 БТРів та "Град".

Герої ЗСУ вже повністю контролюють Ірпінь. Наразі там відбувається зачистка. Україна – переможе.

Дивіться відеодайджест 35 дня спротиву:

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