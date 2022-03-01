Задля безпеки дітей утворили Єдиний координаційний штаб
1 березня 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
В Україні створили Єдиний координаційний штаб. Цей орган працюватиме для безпеки дітей під час воєнного стану.
У новоствореному штабі працюватимуть представники Секретаріату Уповноваженої з прав людини, Мінсоцполітики, Міністерства освіти, Нацсоцслужби та громадських організацій-партнерів.
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У яких напрямках працюватиме координаційний штаб
Новостворений штаб працюватиме у кількох напрямках:
- прийняття екстрених документів та аналітика;
- консультування та психологічна підтримка;
- евакуація та переміщення дітей;
- інформування та міжнародне співробітництво.
Людмила Денісова звернулася з проханням повідомляти про факти, ситуації та події, що виникають у закладах, установах, організаціях під час вторгнення російських окупантів на територію України
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