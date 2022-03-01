Задля безпеки дітей утворили Єдиний координаційний штаб

В Україні створили Єдиний координаційний штаб. Цей орган працюватиме для безпеки дітей під час воєнного стану.

У новоствореному штабі працюватимуть представники Секретаріату Уповноваженої з прав людини, Мінсоцполітики, Міністерства освіти, Нацсоцслужби та громадських організацій-партнерів.

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У яких напрямках працюватиме координаційний штаб

Новостворений штаб працюватиме у кількох напрямках:

прийняття екстрених документів та аналітика;

консультування та психологічна підтримка;

евакуація та переміщення дітей;

інформування та міжнародне співробітництво.

Людмила Денісова звернулася з проханням повідомляти про факти, ситуації та події, що виникають у закладах, установах, організаціях під час вторгнення російських окупантів на територію України

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