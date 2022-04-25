Задля руйнування шляхів надходження допомоги: ворог концентрує удари по залізничних вузлах

Окупанти підступно намагаються обрізати надходження допомоги українцям в гарячі точки - росіяни посилено обстрілюють залізничні шляхи та вузли, свідчать дані Генштабу.

Російські війська нищать українську цивільну та військову інфраструктуру. Зараз окупанти змінили пріоритет – окупанти концентрують ударні сили на залізничних сполученнях України.

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Обстрілюючи залізниці, росіяни намагаються обрізати шляхи допомоги, яка здебільшого відправляється потягами до гарячих точок та міст, які цього потребують.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах,

– заявили в Генштабі.

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