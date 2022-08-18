Без армії і безсилі перед НАТО: чим путіну загрожують провокації на ЗАЕС

росія анонсувала "провокацію" на ЗАЕС 19 серпня. Якщо там дійсно щось станеться, кремль може залишитись без боєздатної армії.

Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він додав, що абсолютно не розуміє, що коїться в головах російського командування.

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Біля ЗАЕС найбоєздатніші російські формування

Коваленко зазначив: у Херсонській та Запорізькій областях сконцентровано найбільшу групу російських найбоєздатніших підрозділів 5-ї і 35-ї загальоновійськової армії. Тож, у нього виникло запитання, чи дійсно готова росія до ядерної катастрофи поруч зі своїми бойовими формуваннями.

"Ви ж тоді взагалі залишитесь без армії за декілька тижнів. Навіть без бойових дій", – підкреслив військовий оглядач.

Він також додав: реакція, зокрема, НАТО буде дуже жорсткою. Північно-атлантичний альянс матиме всі передумови вважати росію атомним терористом, який використовує ядерну зброю.

Ви не зможете захиститись від НАТО тоді. І воно дійсно звільнить уже москву від путінського режиму, тому що у вас узагалі не буде армії,

– наголосив Коваленко.

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Світ швидко з'ясує, хто завдав удару по ЗАЕС

На думку військового оглядача, абсолютно нерозумно з боку росії анонсувати "провокації" на ЗАЕС з боку України. Наша країна зараз знаходиться під пильним наглядом супутників.

"Розвідувальні супутники надають повну інформацію щодо того, що відбувається на території України і безпосередньо біля таких зон, як ЗАЕС", – додав Коваленко.

Він зазначив, кожен постріл військ росії фіксується. Тож і в Пентагоні, і в Брюселі знають, що це саме росіяни імітують обстріли ЗАЕС і здійснюють провокації.

Невже в генеральному штабі росії або в міністерстві оборони не розуміють, що вони під пильним наглядом і в їхню брехню ніхто не повірить? На кого вона розрахована? Лише для споживачів інформаційного фаст-фуду самої росії,

– зауважив Коваленко.

Це блеф, аби примусити Україну до перемовин

Військовий експерт зазначив, що ці погрози, радше за все, блеф, аби примусити Україну сісти за стіл перемовин.

"Але ми дуже добре знаємо те, що російська зброя не відповідає якості, про яку вони постійно говорять. Та ж ракета, яку можуть використовувати для провокацій, може бути бракованою, дефективною, щось може піти не так, і вона дійсно впаде саме на АЕС", – застеріг Коваленко.

Ситуація на ЗАЕС: коротко