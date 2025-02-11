Через російські обстріли Запорізька АЕС вже вкотре на межі блекауту

Одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів. Через це станція перебуває на межі блекауту.

Відповідну інформацію оприлюднили у вівторок, 11 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Яка ситуація на ЗАЕС

Атомна електростанція зараз з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть узятися до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України,

– заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

Нагадаємо, що подібний інцидент трапляється не вперше, раніше станція була на межі блекауту у грудні 2024 року. Тоді Запорізька АЕС також залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою.