Небезпека різко зросла, – експерт з атомної енергетики про неконтрольовану ситуацію на ЗАЕС

Розвідка заявила, що 19 серпня є висока ймовірність того, що росіяни влаштують теракт на Запорізькій АЕС. Окупанти з початку повномасштабної агресії зберігають небезпечну ситуацію на станції.

Про це для 24 каналу сказав Людвіг Литвинський – експерт з атомної енергетики. Він зазначив, що реальна небезпека існує не лише для майданчика Запорізької АЕС, а практично для всіх атомних станцій.

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"У нас їх 4. Вони не витримають ракетного удару, але зараз небезпека різко зросла через те, що чекаємо відвертих провокацій від росії", – сказав Литвинський.

Персонал в заручниках

За словами експерта, працівники ЗАЕС, які перебувають у заручниках в росіян, не можуть контролювати ситуацію. Штат може лише безпосередньо експлуатувати енергоблоки, але не має можливості впливати на те, що відбувається на території станції.

Такої можливості не надають росіяни,

– зазначив Литвинський.

Є ризик нових обстрілів

Експерт пояснив, що однією з функцій персоналу атомної станції є фізичний захист об'єкта. На сьогодні це неможливо. Крім цього, на працівників є постійний тиск.

"Найбільшу небезпеку становить наявність збройних угруповань, які можуть вчинити будь-що. Я з великою ймовірністю оцінюю ризик, якихось підривів або обстрілу", – додав Литвинський.

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Що можуть вчинити окупанти на ЗАЕС

Запорізька АЕС є найбільшим ядерним об'єктом Європи, тому внаслідок підриву катастрофа зачепить увесь світ. Якщо ж росіяни відключать всі енергоблоки від електрики, то перестануть працювати системи охолодження, а радіоактині речовини потраплять у навколишнє середовище.

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