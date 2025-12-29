Початок чогось більшого, – політолог пояснив важливість перемир'я на ЗАЕС

Україна та Росія за посередництва МАГАТЕ досягли домовленості та 28 грудня запровадили локальне перемир'я на Запорізькій АЕС. Це може стати першим кроком на шляху до масштабніших домовленостей.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, які наступні кроки після перемир'я на ЗАЕС можуть бути на шляху мирних переговорів. Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна як компроміс пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС у межах мирної угоди.

Які наслідки локального перемир'я на ЗАЕС?

Чаленко нагадав, що це не перше дійсно локальне перемир'я з метою введення у стрій основної та резервної ліній для заживлення ЗАЕС. Проте є цікавий нюанс, для того, щоб узгодити попереднє локальне перемир'я і його досягти, ЗАЕС понад місяць працювала на дизель-генераторах у повністю автономному режимі і це не вдавалося зробити.

Зараз, базуючись на попередньому досвіді, нинішнє перемир'я доволі швидко узгоджене, що підтвердив очільник МАГАТЕ. Тому зараз є певні сподівання, щоб досвід цього локального перемир'я перейшов у щось більше,

– підкреслив він.

З тактичного погляду, припустив політолог, це могло б бути перемир'я в енергетичній сфері – те, що у Китаї пропонував Еммануель Макрон. Також є інший формат режиму припинення вогню. Він може бути пов'язаний з організацією і проведенням референдуму та виборів президента України. Як зазначив президент Зеленський, потрібно щонайменше 60 днів режиму припинення вогню для того, щоб провести ці процеси.

Варто знати. Президент Франції Емануель Макрон під час зустрічі 4 грудня з главою Китаю Сі Цзіньпіном закликав до припинення вогню між Україною й Росією принаймні у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Макрон висловив сподівання, що Пекін долучиться до його заклику, адже це є важливим питання напередодні зими на тлі російських ударів по цивільних та енергетичних об’єктах в Україні.

В який трек це все виллється і чи це взагалі станеться довкола ЗАЕС, – питання, за його словами, відкрите. Однак принаймні те, що сторони на такому локальному фрагменті показали, що домовленості можуть виконуватись, свідчить про те, що це дійсно може бути початком чогось більшого.

Проте маємо бути реалістами і пам'ятати, що перемир'я та режими припинення вогню, які раніше оголошувалися, на жаль, зривалися безпосередньо російською стороною. Тому віри тут немає абсолютно,

– наголосив Ігор Чаленко

Водночас маємо об'єктивно оцінювати ситуацію довкола ЗАЕС, яка показує, що з прагматичних міркувань є очевидним – гармати можуть стихати.

Що відомо про перемир'я на Запорізькій АЕС?