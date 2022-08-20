Буде така ж гра, як з Оленівкою та Червоним Хрестом, – Фейгін припустив, чи МАГАТЕ відвідає ЗАЕС

У телефонній розмові з президентом Франції Емануелем Макроном путін пообіцяв пустити комісію МАГАТЕ на територію ЗАЕС. Утім можна очікувати, що тут буде та ж ситуація, як з Червоним Хрестом в Оленівці.

Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що комісія МАГАТЕ мала бути на станції вже давно.

До теми Атомна станція – козир москви, – Фейгін про російський шантаж Запорізької АЕС

Червоний Хрест так і не відвідав Оленівку

Фейгін розповів, що ситуація з МАГАТЕ на ЗАЕС може бути така, як в Оленівці з Червоним Хрестом. Представників Червоного Хреста досі не було в колонії. Вони могли б з'ясувати, що там дійсно сталось. Але зараз там, схоже, вже тракторами прибрали навіть попіл. Хоча і за таких умов можна було б зустрітись з пораненими.

Я думаю, що приблизно така ж гра буде і з Запорізькою АЕС. Вони будуть розповідати, що, так, треба, ми готові, але при цьому нічого не робитимуть,

– зазначив правозахисник.

Фейгін про те, чи відвідає МАГАТЕ ЗАЕС: дивіться відео

МАГАТЕ ставитиме незручні запитання окупантам

За словами Фейгіна, якщо незалежна комісія МАГАТЕ все ж відвідає ЗАЕС, вона ставитиме окупантам незручні запитання. На кшталт, навіщо ви сюди привезли боєприпаси? А чому ви персонал дозовано то пускаєте, то ні?

"І додадуть: тут є своя охорона, поліція, яка захищає станцію від хуліганства, від мародерства. Ви тут для чого?", – зауважив правозахисник.

Також він додав, що ще одне незручне запитання: чи крали ви звідси електроенергію? МАГАТЕ може перевірити, скільки було вироблено електроенергії, і запитає, а куди вона пішла?

Вони не можуть пустити МАГАТЕ, бо багато чого неприємного може з'ясуватись. Вони можуть пустити лише Стівена Сігала. Знаєте такого атомного енергетика?

– наголосив Фейгін.

росія вигадає, що в МАГАТЕ – агенти ЦРУ

Правозахисник припустив: у свій інформаційний простір росіяни запустять, що в комісії МАГАТЕ – представники західних спецслужб.

"Скажуть, вони намагатимуться зробити "закладки", з'ясувати якісь державні таємниці", – зазначив Фейгін.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини