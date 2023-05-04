Верх цинізму: окупанти розмістили зброю та вибухівку біля реактора ЗАЕС

Російські загарбники нехтують елементарними правилами безпеки та наражають весь світ на екологічну катастрофу. Стало відомо, що окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Про це спостерігачі розповіли на нараді між кризовим центром МАГАТЕ та Держінспекцією з ядерного регулювання про діяльність місії на майданчику Запорізької АЕС. До слова, це вже не перша подібна витівка росіян.

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Під загрозою – не лише Україна

В Держінспекції нагадують, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

Крім того, на початку серпня 2022 року була інформація щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.

Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.

"Ядерний тероризм, до якого вдається Росія, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", – додали експерти.

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