Верх цинізму: окупанти розмістили зброю та вибухівку біля реактора ЗАЕС
Російські загарбники нехтують елементарними правилами безпеки та наражають весь світ на екологічну катастрофу. Стало відомо, що окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.
Про це спостерігачі розповіли на нараді між кризовим центром МАГАТЕ та Держінспекцією з ядерного регулювання про діяльність місії на майданчику Запорізької АЕС. До слова, це вже не перша подібна витівка росіян.
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Під загрозою – не лише Україна
В Держінспекції нагадують, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
Крім того, на початку серпня 2022 року була інформація щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.
Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів,
– йдеться у повідомленні.
Фахівці наголошують, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.
"Ядерний тероризм, до якого вдається Росія, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", – додали експерти.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов зауважив, що є ознаки того, що окупанти готуються до "жесту доброї волі". За його словами, упродовж півтора місяця тиск на мирне населення Енергодара посилився.
- У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої ЗАЕС. Працівників атомної електростанції змушують отримувати російські паспорти. Окупанти не звільнили всіх працівників станції банально через брак робочої сили й досі продовжують репресії проти них.
- Окрім цього, експерти з атомної безпеки повідомляють, що на ЗАЕС деградує система безпеки – ситуація стає гіршою з кожним днем. Росіяни збираються евакуювати мешканців Енергодара, а персонал – зачинити всередині периметру електростанції.
- Військовий експерт Олег Жданов підтвердив інформацію про можливість заблокування працівників АЕС. Туди звозять воду та накопичують продовольство. Подібна ситуація спостерігалася і на Чорнобильській АЕС до деокупації.