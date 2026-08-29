МАГАТЕ попередило про загрозу повного знеструмлення Запорізької АЕС через 10 днів

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень працює без зовнішнього електропостачання, покладаючись на аварійні дизель-генератори. Нинішнього запасу дизельного палива вистачить приблизно на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на необхідності якнайшвидше відновити зовнішнє живлення ЗАЕС або забезпечити додаткові поставки палива.

Що відомо про критичну ситуацію на ЗАЕС?

Запорізька АЕС продовжує залишатися без зовнішнього електропостачання після пошкодження останньої доступної лінії Феросплавна-1. Її було втрачено 20 серпня через військові дії на північному березі Дніпра.

Відтоді станція використовує кілька аварійних дизель-генераторів, які забезпечують електроенергією системи, необхідні для підтримки ядерної безпеки. Зокрема, генератори живлять насоси, що забезпечують охолодження шести реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

МАГАТЕ стежить за запасами дизельного палива на майданчику. За інформацією, яку станція передала агентству, зараз його вистачає приблизно на 10 днів роботи.

Це відповідає мінімальній нормативній вимозі, однак тривала залежність від дизель-генераторів створює додаткові ризики для ядерної безпеки. У МАГАТЕ наголошують, що необхідно забезпечити стабільні поставки палива або якнайшвидше повернути зовнішнє електроживлення.

Гроссі заявив, що агентство продовжує уважно стежити за можливістю ЗАЕС підтримувати роботу генераторів протягом тривалого часу.

Наявність дизельного палива має першорядне значення щоразу, коли атомна електростанція втрачає зовнішнє живлення, як і здатність підтримувати безперебійні логістичні ланцюги поставок до та з майданчика. Поточна ситуація ще раз показує, чому надійне зовнішнє живлення та безпечні маршрути постачання є незамінними для ядерної безпеки,

– сказав він.

За його словами, без відновлення зовнішнього живлення або додаткових поставок дизельного палива станція може зіткнутися з відключенням електроенергії приблизно протягом десяти днів.

Агентство працює над створенням ще однієї локалізованої зони припинення вогню, яка має дозволити провести ремонт лінії Феросплавна-1. Якщо ремонт буде успішним, ЗАЕС зможе знову отримувати зовнішнє електропостачання. Це має стати вже сьомою подібною домовленістю, яку МАГАТЕ укладало з кінця минулого року для забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

До початку повномасштабної війни Запорізька АЕС мала доступ до 10 зовнішніх ліній електропередач, однак нині станція втратила їх усі, крім Феросплавної-1, яка також була пошкоджена.

Водночас на майданчик уже почали доставляти дизельне паливо. У четвер і п'ятницю команда МАГАТЕ спостерігала за передачею кількох десятків тонн пального з двох різних місць поблизу ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ продовжує фіксувати військову активність поблизу станції, зокрема вибухи, які лунають кілька разів на день. Також повідомляється про активність дронів на території ЗАЕС та навколо неї.

Напади, що загрожують персоналу атомної електростанції або вражають райони, пов’язані зі сховищем відпрацьованого палива чи ставком-охолоджувачем, є неприйнятними та мають бути припинені,

– зазначили в агенстві.

Гроссі закликав сторони дотримуватися максимальної військової стриманості, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації навколо ядерних об'єктів України.

Рівень радіації на майданчику ЗАЕС залишається нормальним. Водночас агентство наголошує, що тривала відсутність зовнішнього живлення та залежність від дизель-генераторів залишаються серйозним викликом для ядерної безпеки.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС 20 серпня стався 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У 2026 році станція вже вп’ятнадцяте втратила зовнішнє електроживлення.

Після відключення на ЗАЕС автоматично запустилися резервні дизель-генератори, які забезпечують електроенергією критично важливі системи безпеки.

В "Енергоатомі" наголошують, що регулярні блекаути створюють додаткові ризики для ядерної безпеки станції. За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, часте використання дизель-генераторів пришвидшує зношення обладнання та його деградацію.

Фахівці зазначають, що ситуація на ЗАЕС залишається надзвичайно крихкою через постійні військові загрози та нестабільне енергопостачання. Для гарантування безпеки станція має бути деокупована та повернута під контроль України.