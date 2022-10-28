Попри вмовляння Аксьонова: працівники ЗАЕС відмовляються підписувати договори з "Росатомом"

Диктатор Владімір Путін оголосив про анексію не лише тимчасово окупованих територій, але й найбільшої української АЕС в Енергодарі. Тепер окупанти хочуть, аби працівники Запорізької АЕС підписали договори з

Для того, аби переконати працівників підписувати контракти з "Росатомом", на Запорізьку АЕС прибули кримський гауляйтер Сєргєй Аксьонов та перший заступник керівника путінської адміністрації Сєргєй Кірієнко. Однак працівники станції не піддаються ні на вмовляння, ні на залякування.

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Окупанти чинять тиск на працівників ЗАЕС

Росіяни намагаються змусити працівників Запорізької АЕС підписати контракти з так званою "експлуатаційною організацією" – фейковим підприємством "Росатому", який намагається підпорядкувати собі ЗАЕС.

Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує,

– заявили в "Енергоатомі".

На окупованій ЗАЕС залишилися близько 6 700 працівників, з яких близько сотні таки підписали договори з "Росатомом" через тиск та залякування з боку окупантів. Ще 4 300 працівників станції виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Навіть попри весь їхній тиск та погрози, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів", – наголосили в "Енергоатомі".

Однак є й ті, хто добровільно підписав договори та пішов на співпрацю з окупантами, зокрема через бажання обійняти "керівні посади". В "Енергоатомі" підкреслили, що прізвища колаборантів відомі й вони відповідатимуть перед законом.

Та все ж працівники ЗАЕС яскраво демонструють окупантам, що і станція і місто Енергодар – це Україна. Однак для того, аби все ж змусити підписати контракти, на станцію припхалися Аксьонов та Кірієнко, які хочуть вмовляти працівників ЗАЕС. Однак у них нічого не виходить.

Путін оголосив про анексію ЗАЕС

На початку березня 2022 року російські війська захопили Запорізьку АЕС – найбільшу в Україні та Європі атомну електростанцію. З серпня росіяни діють як ядерні терористи – обстрілюють територію ЗАЕС, заявляючи про нібито атаки з боку ЗСУ. Крім того, ворог замінував територію станції. Дії ворога неодноразово призводили до відключення ЗАЕС та її пошкодження.

Наприкінці вересня окупанти провели псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей псевдрореферендуми, після яких диктатор Путін оголосив про анексію цих територій. Окремим указом очільник Кремля оголосив про "перехід" Запорізької АЕС у власність Росії.

Однак будь-які укази Путіна і спроби анексії не мають жодного сенсу, адже вони не зупинять українських воїнів, які щодня крок за кроком, ціною життя та здоров'я звільняють рідну землю.

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